В Элисте утвердили границы еще двух территориальных общественных самоуправлений

Решение было принято на последнем заседании Горсобрания. Новые ТОСы будут созданы на улице Хомутникова и на улице Сян Ормэ – на Клыкова. Всего в столице теперь три некоммерческие организации. Отметим, что территориальное общественное самоуправление – это жители, которые объединились вокруг какой-то территории, чаще всего многоквартирного дома, и взяли инициативу по её благоустройству в свои руки.