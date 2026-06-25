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25 июня, 16:15
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В Приютненском районе возбуждено дело о невыплате зарплаты 27 работникам

В Приютненском районе возбуждено дело о невыплате зарплаты 27 работникам

Прокуратура района установила, что председатель СПК «Племенной завод им. Кирова» с января по март 2026 года не выплатил сотрудникам заработную плату. Общая задолженность превысила 1 миллион рублей. При этом руководитель расходовал средства организации на иные нужды, имея возможность погасить долг. По материалам проверки следствие возбудило уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев. Ход расследования и погашение задолженности контролирует прокуратура.

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