29 июня, 12:27
 24 °C
87,4
77,06
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 июня, 10:44

Калмыцкое отделение общества слепых отмечает 95-летний юбилей

Калмыцкое отделение общества слепых отмечает 95-летний юбилей

Организация отпраздновала это событие сегодня торжественным собранием. Многие получили дипломы и награды. Это мероприятие — лишний повод встретиться друг с другом, поделиться последними новостями. Почти век эта организация помогает людям с нарушениями зрения находить свой путь в жизни, получать образование, работать. В регионе делается немало, чтобы инвалиды перестали чувствовать себя неполноценными членами общества. На торжественном собрании они не поднимали проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Решили просто окунуться в праздничную атмосферу. Сами также подготовили концерт, ведь среди незрячих и слабовидящих немало тех, кто отличается и вокальными, и артистическими способностями.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 16:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 15:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 14:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 13:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 17:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 16:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 16:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 15:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 14:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия