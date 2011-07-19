Калмыцкое отделение общества слепых отмечает 95-летний юбилей

Организация отпраздновала это событие сегодня торжественным собранием. Многие получили дипломы и награды. Это мероприятие — лишний повод встретиться друг с другом, поделиться последними новостями. Почти век эта организация помогает людям с нарушениями зрения находить свой путь в жизни, получать образование, работать. В регионе делается немало, чтобы инвалиды перестали чувствовать себя неполноценными членами общества. На торжественном собрании они не поднимали проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Решили просто окунуться в праздничную атмосферу. Сами также подготовили концерт, ведь среди незрячих и слабовидящих немало тех, кто отличается и вокальными, и артистическими способностями.