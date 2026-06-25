Тонировка летом: законные рамки и ответственность

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: излишнее затемнение стекол (включая шторки и сетки) напрямую влияет на безопасность движения.

Допустимые нормы (ГОСТ)

• Лобовое и передние боковые стекла: светопропускание не менее 70%.

• Задние стекла: без ограничений (при наличии обоих зеркал).

Ответственность и порядок привлечения

• Штраф: 500 рублей (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ). В течение 30 дней доступна скидка 25% через Госуслуги.

• Требование: Инспектор выносит предписание об устранении нарушения (срок до 10–15 дней).

• Повторная остановка: Если тонировка не снята, возбуждается дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции).

• Санкции по ст. 19.3: штраф от 2 000 до 4 000 рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Скидка не действует.

В чем опасность?

В сумерках темная пленка снижает видимость в 3 раза. Законная альтернатива — атермальные пленки, которые защищают от воздействия солнечных лучей, оставаясь прозрачными.

Соблюдайте закон и не подвергайте риску себя и окружающих!

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