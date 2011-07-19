Сегодня 1659 девятиклассников Элисты получили аттестаты об основном общем образовании

21 из них за высокие достижения вручили документ с отличием. Сегодняшний день - это не только завершение одного этапа, но и начало нового пути. Позади завершение учебы и сдача ОГЭ по обязательным и выбранным предметам. Для многих выпускников этот аттестат станет билетом для поступления в колледжи и техникумы, а кто-то продолжит обучение в 10-м классе, чтобы получить полное среднее образование.

Фото: Администрация города Элисты