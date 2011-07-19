В Элисте полицейские задержали женщину, скрывавшуюся от правосудия

Патрульные ППС задержали 43-летнюю женщину, которая числилась в федеральном розыске. Выяснилось, что она была осуждена за угрозу убийством , но не стала отбывать обязательные работы. Кроме того, за отказ от выполнения законных требований сотрудников полиции в отношении задержанной составлен административный протокол. О её задержании уже уведомлены инициаторы розыска. Теперь женщине грозит замена обязательных работ на более строгий вид наказания.

Фото: МВД Калмыкии