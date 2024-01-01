17 октября, 19:26
Международный форум дал старт многим делам и начинаниям в жизни буддийской Сангхи Калмыкии.

Именно в преддверии знаменательного события и был открыт новый хурул в посёлке Кетченеры. В начале прошлого столетия недалеко от этого поселения располагался Чооря-Хамур. Нынешнее поколение продолжает традиции своих предков, возводя культовые сооружения во имя добра, мира и благополучия всех живых существ. В «Цанид Чөөрә Хурл» побывали и почётные гости из Индии.

