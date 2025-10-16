17 октября, 14:47
17 октября, 11:28
НовостиСобытие

В Национальной библиотеке имени Амур-Санана прошла презентация изданий Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

На мероприятии собрались представители духовенства, преподаватели, студенты и любители духовной литературы. Присутствующим были представлены как богослужебные тексты, так и богословские исследования, духовная поэзия, история и проза. Презентацию открыл Преосвященный Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский. Он подчеркнул, что такие мероприятия способствуют укреплению духовных ценностей и традиций. Представители издательства Московской Патриархии рассказали о планах и новых проектах, подчеркнув, что их цель — сделать духовные книги доступными для широкого круга читателей.

