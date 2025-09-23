24 сентября, 16:09
24 сентября, 12:55
НовостиСобытие

В Приютненском районе произошло смертельное ДТП

В Приютненском районе произошло смертельное ДТП

Сегодня днем на 365-м километре федеральной трассы Р-216 в районе поселка Ульдючины Приютненского района автомобиль опрокинулся в кювет. На место происшествия незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательной части № 9.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения возгорания. К сожалению, в результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 4 сотрудника МЧС и 1 единица техники. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

