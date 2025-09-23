24 сентября, 15:37
24 сентября, 12:00
НовостиСобытие

Команда Калмыкии приняла участие в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»

Команда Калмыкии приняла участие в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»

Победители регионального этапа из Малодербетовского, Октябрьского, Приютненского и Целинного районов представили Калмыкию в финале масштабного спортивного марафона «Земля спорта», организованного Минсельхозом России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Проект объединил более 16 тысяч участников из 67 регионов страны. В течение двух дней финалисты соревновались в многоборье ГТО, силовом экстриме, семейных эстафетах, мини-футболе и волейболе.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

