Прокуратура Элисты взяла на контроль расследование гибели несовершеннолетней в ДТП на пешеходном переходе

Ранее сообщалось, что 23 сентября на улице Ленина в Элисте 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста» совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетняя скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

На место происшествия выезжал прокурор г. Элисты Баатр Гаряев для координации работы правоохранительных органов.

Следственным управлением УМВД России по г. Элисте возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку с целью выявления всех обстоятельств ДТП, включая возможные нарушения в организации дорожного движения.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Расследование находится на особом контроле.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия