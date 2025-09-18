В Элистинской школе № 20 открыли «Парту Героя» в память о Мингияне Эрдненове.

Сегодня в школе № 20 состоялось торжественное открытие «Парты Героя» по инициативе всероссийского проекта «Единой России». Она посвящена гвардии рядовому, участнику СВО Мингияну Эрдненову, погибшему при исполнении воинского долга 20 октября 2022 года под Мариинкой.

Мингиян учился в этой школе с 2014 по 2019 год, затем продолжил образование в Калмыцком колледже нефти и газа. В декабре 2021 года его призвали в армию, в августе 2022-го он подписал контракт. За мужество и отвагу награждён Орденом Мужества посмертно.

На церемонии присутствовали родные, друзья, учителя и одноклассники героя. Память Мингияна почтили минутой молчания.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия