НовостиСобытие

Калмыкия вошла в число регионов с подорожавшей арендой загородных домов.

Аренда дач и коттеджей в России по итогам года продемонстрировала разнонаправленную динамику. Согласно исследованию федерального портала «Мир квартир», в 65 регионах из 82 проанализированных стоимость аренды частных домов снизилась. В среднем по стране падение составило 18 процентов. Однако на этом фоне резко выделилась Калмыкия, где стоимость аренды продемонстрировала рекордный рост. Цены здесь увеличились на 113,6 процента.

