Сборная ветеранов СВО из Калмыкии принимает участие во Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе «Герои нашего времени».
Соревнования стартовали в Улан-Удэ, столице Бурятии. Калмыкию представляет команда из семи человек под руководством председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России Владимира Бардышева. К турниру ветеранов СВО готовили инструкторы центра «Воин».
Организаторы соревнований — Паралимпийский комитет России и Общероссийская общественная организация «Здоровое Отечество».