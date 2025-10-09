11 октября, 15:16
11 октября, 10:07
НовостиСобытие

Сборная ветеранов СВО из Калмыкии принимает участие во Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе «Герои нашего времени».

Соревнования стартовали в Улан-Удэ, столице Бурятии. Калмыкию представляет команда из семи человек под руководством председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России Владимира Бардышева. К турниру ветеранов СВО готовили инструкторы центра «Воин».

Организаторы соревнований — Паралимпийский комитет России и Общероссийская общественная организация «Здоровое Отечество».

