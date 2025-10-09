В Центре опережающей профессиональной подготовки Калмыкии прошел интенсив для советников директоров по воспитательной работе.
Педагоги из разных районов республики изучили современные методики взаимодействия с детскими объединениями и родителями.
В программу вошли мастер-классы, проектные сессии и обмен успешными практиками. Особое внимание уделили формированию гражданской идентичности через изучение культурного наследия, развитию творческих инициатив учащихся и укреплению сотрудничества с семьями.
Мероприятие позволило участникам расширить профессиональный инструментарий для организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.