В Центре опережающей профессиональной подготовки Калмыкии прошел интенсив для советников директоров по воспитательной работе.

Педагоги из разных районов республики изучили современные методики взаимодействия с детскими объединениями и родителями.

В программу вошли мастер-классы, проектные сессии и обмен успешными практиками. Особое внимание уделили формированию гражданской идентичности через изучение культурного наследия, развитию творческих инициатив учащихся и укреплению сотрудничества с семьями.

Мероприятие позволило участникам расширить профессиональный инструментарий для организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.