Инструкторы Центра «ВОИН» отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев для защиты интересов страны.

Сводный отряд сформирован из сотрудников шести региональных филиалов: ДНР, Бурятии, Калмыкии, Чувашии, Кемеровской и Свердловской областей. По словам самих участников, это прежде всего совершенствование боевых навыков. Только тот, кто прошёл боевые точки, может учить молодёжь военно-спортивной подготовке.