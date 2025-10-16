17 октября, 19:26
17 октября, 16:14
НовостиСобытие

Инструкторы Центра «ВОИН» отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев для защиты интересов страны.

Сводный отряд сформирован из сотрудников шести региональных филиалов: ДНР, Бурятии, Калмыкии, Чувашии, Кемеровской и Свердловской областей. По словам самих участников, это прежде всего совершенствование боевых навыков. Только тот, кто прошёл боевые точки, может учить молодёжь военно-спортивной подготовке.

