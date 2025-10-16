Сотрудники полиции Городовиковского района задержали 41-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
Операция прошла на территории животноводческой стоянки в рамках профилактических мероприятий.
В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли гашишное масло массой более 4 граммов и 66 граммов марихуаны. Также были найдены предметы, используемые для изготовления наркотических средств.
По данным фактам возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Фото: МВД Калмыкия
