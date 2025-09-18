20 сентября, 12:04
 15 °C
98,88
83,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 сентября, 08:51
НовостиСобытие

В Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана представили книгу переводов «Степная песня».

В Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана представили книгу переводов «Степная песня».

В Элисте состоялась презентация литературного сборника «Степная песня», изданного под руководством председателя Астраханского отделения Союза писателей России Юрия Щербакова. В книгу вошли переводы произведений классиков и современных калмыцких поэтов: Давида Кугультинова, Тимофея Бембеева, Веры Нурововой, Николая Санджиева и других авторов, пишущих на родном языке.

Издание подчеркивает творческую дружбу между калмыцким и русским народами, укрепляя межнациональный диалог через литературу.

Фото и видео: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия