В Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана представили книгу переводов «Степная песня».

В Элисте состоялась презентация литературного сборника «Степная песня», изданного под руководством председателя Астраханского отделения Союза писателей России Юрия Щербакова. В книгу вошли переводы произведений классиков и современных калмыцких поэтов: Давида Кугультинова, Тимофея Бембеева, Веры Нурововой, Николая Санджиева и других авторов, пишущих на родном языке.

Издание подчеркивает творческую дружбу между калмыцким и русским народами, укрепляя межнациональный диалог через литературу.

Фото и видео: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана