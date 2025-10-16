На 69-м году жизни скончался заслуженный художник России, скульптор, художник-графист, лауреат Серебряной медали Российской академии художеств Степан Ботиев.
Он известен своими работами, такими как монумент жертвам Широклага, «Богатырь Хонгор», встречающий всех на въезде в город. В Элисте в 1996 году был возведен памятник «Верблюд — хозяин степи». Степан Ботиев известен и своими графическими работами, которые выставлены в музеях многих городов России и мира. В коллекции их более сорока. Разноплановый художник дважды представлял работы в Японии.
Пожалуй, самая известная — памятник русскому поэту и нашему земляку Велимиру Хлебникову, установленный в Малых Дербетах. Эта работа принесла автору международное признание.
Фото: Галерея «Арт ЭРДЭНИ»
