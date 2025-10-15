16 октября, 18:18
16 октября, 15:09
Новости

В Элисте двое жителей лишились денег при попытке снять жильё.

По данным правоохранителей, они нашли в интернете объявление о сдаче квартиры и связались с мошенником, выдававшим себя за собственника.

Преступник под предлогом предоплаты убедил одного потерпевшего перевести 55 000 рублей, другого — 10 000 рублей. После получения средств злоумышленник прекратил общение.

Потерпевшие обратились в полицию, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: МВД Калмыкия

