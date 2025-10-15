В Элисте двое жителей лишились денег при попытке снять жильё.
По данным правоохранителей, они нашли в интернете объявление о сдаче квартиры и связались с мошенником, выдававшим себя за собственника.
Преступник под предлогом предоплаты убедил одного потерпевшего перевести 55 000 рублей, другого — 10 000 рублей. После получения средств злоумышленник прекратил общение.
Потерпевшие обратились в полицию, по данным фактам возбуждены уголовные дела.
Фото: МВД Калмыкия
