Сегодня в Элисте состоится церемония награждения медалями «Отец солдата».

Это событие приурочено к празднованию Дня отца, который отмечается в третье воскресенье текущего месяца; в этом году он выпадает на 19 октября. Среди тех, кто будет удостоен награды, — Василий Дьяченко. Его сын Роман принимал участие в боевых действиях в Чечне, Сирии, в зоне СВО, награжден медалью «За отвагу», нагрудными знаками «Участник боевых действий», «Долг и честь», «За службу на Кавказе». В июне 2025 года Роман Дьяченко погиб. Сам Василий Григорьевич является пенсионером и всё своё время посвящает участию в сборах гуманитарной помощи для СВО. Мероприятие состоится в Национальном музее имени Пальмова.