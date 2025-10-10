12 октября, 23:38
12 октября, 16:32
Каждый четвертый работающий россиянин подрабатывает

Исследование показало, что дополнительный заработок для многих стал серьезным подспорьем.

Тем временем больше половины опрошенных (52%) пока не нашли подработку, но активно хотели бы это сделать. Лишь 25% респондентов сообщили, что не интересуются этим.

Большинство (6 из 10) подрабатывают без фанатизма, тратя на это менее 10 часов в неделю. Остальные подходят к делу основательнее: 23% уделяют от 10 до 20 часов, а 17% работают больше 20 часов.

Для многих подработка — не просто «карманные деньги», а весомая часть бюджета:

Для 38% она добавляет от 10% до 30% к основному доходу.

Для 17% подработка приносит от 30% до 50% всех денег — почти половину бюджета!

Для 13% она и вовсе стала главным источником дохода.

