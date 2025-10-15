Валерий Болдырев удостоен медали «Почетный овцевод».

Сегодня в Ставрополе открылась международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в животноводстве. Интеграция науки и практики для обеспечения продовольственной безопасности страны». В мероприятии участвуют около 200 человек: ученые, парламентарии, представители министерств и руководители аграрных предприятий из России и Узбекистана. Принимая награду, глава Черноземельского района Калмыкии подчеркнул, что это признание не только его усилий, но и всей его команды. А также доказательство эффективности сочетания проверенных традиций с современными технологиями.

В деловой части программы конференции Валерий Болдырев выступил с докладом о развитии тонкорунного овцеводства в Калмыкии на примере СПК «Первомайский». На конференции были проанализированы ключевые проблемы российского животноводства, определены точки роста и намечены стратегические пути развития отрасли. Особый акцент был сделан на сохранении и развитии овцеводства как стратегического резерва для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщил Глава Черноземельского района.

Фото: Валерий Болдырев