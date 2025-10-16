Рифат Сабитов: «Достаточно выбрать сомнительную площадку, и процесс обучения может обернуться дезинформацией»

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Цифровая среда — абсолютное знание? Проблемы и риски использования интернет-ресурсов в обучении и образовании». Участники встречи обсудили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается современный человек при поиске знаний в интернете в эпоху нейросетей и информационной войны.

Мероприятие открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, выступающий в роли модератора. Он подчеркнул, что в вопросе получения знаний огромную роль играет выбор ресурса.

«Достаточно выбрать сомнительную площадку, и процесс обучения может обернуться дезинформацией. Яркий пример — популярная «Википедия», принадлежащая американской некоммерческой организации. Этот ресурс в России официально получил статус ненадежного источника, об этом предупреждают многие эксперты, однако поисковые системы, в том числе американский Google, продолжают на первых позициях продвигать его материалы. Мы понимаем, что на подобных зарубежных платформах заложены свои приоритеты, идеологические установки и ценности. Они могут целенаправленно пессимизировать пророссийский взгляд на историю и общественные процессы, искажая факты, или навязывать модели, чуждые нашему культурному коду и традиционным ценностям. Аналогичная ситуация наблюдается и на зарубежном видеохостинге YouTube, где алгоритмы решают, что считать приемлемым контентом, а что отправить в тень или заблокировать», — отметил Рифат Сабитов.

Еще одна значимая задача заключается в том, чтобы минимизировать риски, связанные с призывами обходить ограничения через VPN, чтобы получить доступ к запрещенным ресурсам, добавил Рифат Сабитов.

Коллегу дополнил общественный деятель и правозащитник, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, который рассказал о главной «фишке» антироссийской пропаганды.

«Под видом просвещения и образовательных проектов навязывается русофобия, что беспрепятственно реализуется в YouTube, Instagram*, «Википедии» и на подобных вражеских площадках. И говоря о последствиях когнитивной войны, мы должны понимать в первую очередь реальные риски для национальной безопасности, территориальной целостности, а значит риски для исторического будущего России», — сказал Артур Шлыков.

После этого модератор передал слово заместителю председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председателю Российского союза налогоплательщиков Артему Кирьянову, который отметил необходимость создавать собственные площадки и платформы и напомнил о принятии закона о создании многофункционального цифрового сервиса.

«Национальная платформа — это сервис-оператор, который определяется правительством, это российское юридическое лицо, это отечественное программное обеспечение, И, конечно, это значительный объем пользователей, от 500 тысяч и более. Сегодня мы видим, что на платформе уже десятки миллионов пользователей. То есть, в этом смысле, мы действительно движемся вперед, используя все возможные механизмы государственной поддержки», — добавил Артем Кирьянов.

На мероприятии присутствовали представители российских цифровых платформ, которые рассказали о преимуществах своих продуктов перед западными аналогами.

Фото: Общественная палата РФ