17 октября, 16:20
НовостиСобытие

Прокуратура Сарпинского района пресекла самовольное использование земельного участка.

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства выявлены нарушения со стороны местного предпринимателя. Как установлено, он продолжил эксплуатацию надела после окончания действия арендного договора 2014 года, не имея на то законных оснований.

По данному факту прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. По решению суда нарушитель привлечён к ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

