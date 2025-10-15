Советник президента РФ Кобяков: Россия задает курс на многополярный мир

В этом году Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в условиях обострения международной военно-политической напряженности. Это накладывает отпечаток не только на тактику, но и на стратегию развития глобальной энергетики и четко показывает, что борьба за энергоресурсы стала борьбой за будущее. Глобальные геополитические вызовы радикально меняют энергетическую, логистическую и финансовую карту мира. Об этом заявил на пресс-брифинге РЭН советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2025 Антон Кобяков.

"Сегодня уже очевидно всем - искусственные ограничения в части ресурсов вредят мировой экономике. А значит, глобальная экономика нуждается в свободном доступе к ним. Это понимают в России, это понимают в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии - везде. Понимают и в США, но по-своему. Но этого не понимают в Европе. Наш президент зафиксировал то, что чувствуют и осознают многие: "Европа, которую мы так все любили, исчезает". Россия заинтересована в прагматичных отношениях со Старым континентом. Однако власть в Евросоюзе захватили фанатики, ведущие свои народы к упадку", - констатировал советник главы государства.

Он также дал оценки ситуации на основных энергетических рынках, которую участники Форума детально обсудили в ходе деловой программы мероприятия. Указал на ведущую роль России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ в сдерживании резких ценовых колебаний. Кроме того, по словам Кобякова, в атомной энергетике ожидается трехкратный рост глобальных мощностей. А Россия является мировым лидером в строительстве атомных энергоблоков и обладает уникальным конкурентным преимуществом - технологией реакторов на быстрых нейтронах (БН). Говоря об угольной промышленности, Кобяков напомнил, что вопреки "зеленой" риторике потребление угля в мире достигло рекордных 8,8 млрд тонн. Уголь вновь становится стратегическим ресурсом, а главным рынком сбыта является Азия.

С другой стороны, рост в секторе возобновляемой энергетики обеспечивают в основном Китай и Индия. На долю Поднебесной придется почти 60% всех возобновляемых мощностей, установленных в мире, с 2024 по 2030 год. Пекин инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) более 800 млрд долларов, а это больше, чем США, ЕС и Британия вместе взятые.

"Получается, Запад придумал инвест-аферу в виде "зеленых технологий", а Азия - прежде всего Китай - сделала ее работающей инновационной отраслью. С ее перспективами еще предстоит разобраться. Но она уже создана. И лидер здесь Восток, а не Запад", - заметил Кобяков.

Что касается электроэнергии, то бурное развитие IT, ИИ и биоэкономики приведет к резкому росту спроса. К 2030 году индустрия ИИ будет потреблять до 5% мировой электроэнергии. Технологический суверенитет будет у тех, кто сможет ее обеспечить.

Все перечисленные тренды свидетельствуют, что мир переживает фундаментальный переход от однополярной модели, навязанной Западом, к многополярной. Инициативы, продвигаемые в рамках БРИКС, ШОС и таких форумов, как РЭН, формируют контуры этой новой системы. В свою очередь, Россия совместно с партнерами активно работает над созданием инфраструктурных проектов ("Один пояс - один путь", "Север - Юг", СМП), которые станут каркасом новой экономической реальности.

Фото:Александр Вильф / РИА Новости