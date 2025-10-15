16 октября, 18:18
16 октября, 15:07
НовостиСобытие

Сегодня свой почтенный 95-летний юбилей отмечает ветеран труда Мацак Егорова.

Со знаменательной датой ее поздравили первый заместитель главы района Валерий Колошев и начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия Арслан Шардаев.

Юбилярше вручили поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина, выразив благодарность за многолетний добросовестный труд. К поздравлениям присоединился представитель местной администрации Баатр Горяев.

Мацак Бадушевна родилась в 1930 году в поселке Чилгир, в 1943 году она была депортирована в Сибирь, где работала на рыбоконсервном заводе в Сургуте. После возвращения на родину 20 лет проработала в коммунальном хозяйстве Яшкульского района.

За многолетний добросовестный труд Мацак Бадушевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ведомственными и юбилейными наградами.

Фото:Яшкуль - энкр мини hазр!

