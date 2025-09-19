21 сентября, 11:18
21 сентября, 06:08
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыкии впервые празднуют День многодетной семьи!

Многодетные семьи являются особым примером любви, заботы и поддержки. Жить в большой семье – это огромное счастье ❤️. Семья – это главная ценность, опора и основа развития нашей страны.

Желаем всем многодетным семьям счастья, здоровья, благополучия, больше поводов для радости и гордости друг за друга, успехов во всех начинаниях!

За пять лет число многодетных семей выросло более чем на треть. Сейчас каждая четвертая семья с детьми в республике многодетная, а почти каждый второй ребенок рождается в семье с тремя и более детьми.

В Калмыкии проживает свыше 8,8 тыс. таких семей, из них 455 – с пятью и более детьми. Лидирует Элиста (4220 семей), далее Целинный район (544) и Яшкульский (524).

Вперёд
