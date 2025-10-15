Прокуратура Яшалтинского района восстановила права жителей на льготные лекарства.

В ходе проверки соблюдения прав граждан на качественную медицинскую помощь прокуратура выявила серьезные нарушения в обеспечении пациентов жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

Установлено, что районная больница не была полностью укомплектована необходимыми медикаментами для оказания помощи, в том числе в стационарных условиях. Это нарушение создавало риски для своевременного оказания медицинских услуг и вынуждало пациентов приобретать лекарства за собственный счет.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю медучреждения. Нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия