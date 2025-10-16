17 октября, 12:49
17 октября, 09:20
НовостиСобытие

В Калмыкии подвели итоги операции «Розыск»

В Калмыкии подвели итоги операции «Розыск»

За два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории республики задержаны 8 человек, находившихся в федеральном розыске. Также установлено местонахождение двух пропавших без вести граждан.

Мероприятие было направлено на розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования, и поиск пропавших людей. Сотрудники уголовного розыска успешно выполнили поставленные задачи.

Подобные профилактические мероприятия сотрудники полиции проводят на территории республики на постоянной основе.

Фото: МВД Калмыкия

