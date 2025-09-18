20 сентября, 23:59
 15 °C
98,88
83,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 сентября, 18:53
НовостиСобытие

Международный конкурс «Интервидение» стартовал в Москве. Участников поприветствовал Владимир Путин

Церемонию открыли Дима Билан и Полина Гагарина исполнением гимна фестиваля — песни «На заре». Россию в этом году представляет артист Shaman, чьё выступление стало одним из самых ожидаемых событий конкурса. В состав жюри вошёл композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

В своём видеообращении Владимир Путин отметил, что Россия «остаётся открытой для созидательного сотрудничества, дорожит традициями и уважает чужие».

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия