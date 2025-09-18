Международный конкурс «Интервидение» стартовал в Москве. Участников поприветствовал Владимир Путин

Церемонию открыли Дима Билан и Полина Гагарина исполнением гимна фестиваля — песни «На заре». Россию в этом году представляет артист Shaman, чьё выступление стало одним из самых ожидаемых событий конкурса. В состав жюри вошёл композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

В своём видеообращении Владимир Путин отметил, что Россия «остаётся открытой для созидательного сотрудничества, дорожит традициями и уважает чужие».