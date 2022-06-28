Сегодня в Национальном музее откроется выставка в фотопроекте Александра Ванькаева «Горизонты знаний».

Автор посвятил её году педагога и наставника, и постарался показать самые интересные моменты школьной жизни, сцены из повседневной работы педагогов.

По словам Александра Ванькаева, идея выставки пришла неожиданно во время посещения одной из столичных школ, где ему удалось запечатлеть забавную сцену во время перемены.

На сегодняшний день в коллекции фотографа уже более сотни интересных кадров из жизни учителей, тренеров, наставников, учеников. Посетить её можно будет до конца ноября.