10 ноября, 14:44
Сегодня в Национальном музее откроется выставка в фотопроекте Александра Ванькаева «Горизонты знаний».
Автор посвятил её году педагога и наставника, и постарался показать самые интересные моменты школьной жизни, сцены из повседневной работы педагогов.Вступайте в нашу группу Вконтакте!
По словам Александра Ванькаева, идея выставки пришла неожиданно во время посещения одной из столичных школ, где ему удалось запечатлеть забавную сцену во время перемены.
На сегодняшний день в коллекции фотографа уже более сотни интересных кадров из жизни учителей, тренеров, наставников, учеников. Посетить её можно будет до конца ноября.
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