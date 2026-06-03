Иностранный гражданин предстанет перед судом за взятку должностному лицу

Прокуратура Элисты утвердила обвинительный акт в отношении 37-летнего гражданина другого государства. Установлено, что 16 марта 2026 года у здания Управления по вопросам миграции МВД по Калмыкии мужчина передал сотруднику правоохранительного органа 10 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Противоправные действия выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело направлено мировому судье. Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до одного года.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия