Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение правил профилактики туберкулёза

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки выявила четырёх жителей, освобождённых из мест лишения свободы. Установлено, что они не проходят профилактические медицинские осмотры для выявления туберкулёза. Прокуратура направила в Малодербетовский районный суд исковые заявления с требованием обязать нарушителей пройти осмотр по месту жительства. Иски рассмотрены и удовлетворены судом. Вопрос остаётся на контроле прокуратуры.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия