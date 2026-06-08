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9 июня, 11:50
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Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение правил профилактики туберкулёза

Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение правил профилактики туберкулёза

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки выявила четырёх жителей, освобождённых из мест лишения свободы. Установлено, что они не проходят профилактические медицинские осмотры для выявления туберкулёза. Прокуратура направила в Малодербетовский районный суд исковые заявления с требованием обязать нарушителей пройти осмотр по месту жительства. Иски рассмотрены и удовлетворены судом. Вопрос остаётся на контроле прокуратуры.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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