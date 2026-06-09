В пяти районах Калмыкии введен режим повышенной готовности в связи с нашествием саранчовых вредителей.

С мароккской — самой опасной из всех видов, получивших распространение на юге страны, в Черноземельском, Яшкульском, Целинном, Ики-Бурульском и Кетченеровском РМО борьбу пока ведут наземным путем. В планах — привлечь и авиацию. Общая площадь заселения личинками — 360 тысяч гектаров. На полях специалисты Целинного межрайонного отдела «Россельхозцентра» ведут ежедневное обследование. Их анализ показывает, что начало окрыления саранчи придется на вторую декаду июня. Также на территории Калмыкии отмечено начало отрождения клопа-черепашки. Он также относится к особо опасным вредителям. Мука из поврежденных зерен имеет низкие хлебопекарные качества, говорят специалисты. Сельхозтоваропроизводители уже начали проводить обследование озимой пшеницы на выявление личинок, чтобы своевременно начать обработку.