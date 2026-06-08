Чернышенко отметил Калмыкию среди лидеров турпотока

На полях ПМЭФ–2026 заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил Калмыкию в числе регионов с высокими темпами роста туристического потока. Вице-премьер пригласил всех на VI Международный туристический форум «Путешествуй!», который пройдёт с 10 по 14 июня на ВДНХ. В форуме принимает участие Калмыкия. На стенде республики посетители послушают горловое пение, станцуют чичердык, освоят ойрат-монгольскую каллиграфию и приобретут авторские сувениры и украшения.

Видео: Правительство Калмыкии