Их служба и опасна, и трудна.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают блюстители порядка.

Он официально называется День сотрудника органов внутренних дел. Традиция отмечать этот день берёт начало в 1917 году. Тогда постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. С тех пор их задачи остаются неизменными – обеспечивать безопасность граждан, их интересов, чести и достоинства, вести борьбу с преступностью.

Лучших полицейских сегодня будут чествовать на торжественном мероприятии. И сегодня же завершается голосование за звание «Народный участковый страны».

Калмыкию во Всероссийском конкурсе МВД представляет участковый уполномоченный Элистинского управления капитан полиции Николай Бурлыков. Именно за него было отдано большинство голосов на региональном этапе.