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9 июня, 11:34
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Уроки этикета предлагают проводить в школах России

Уроки этикета предлагают проводить в школах России

При этом на занятиях смогут присутствовать и родители. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС.

На занятиях должны объяснять, как, согласно этикету, нужно вести себя в школе. Как общаться с одноклассниками, учителями, со взрослыми, с пожилыми, с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Я думаю, что нам надо просто записать рекомендации каждой школе, чтобы с каждым классом провели несколько факультативных уроков по обучению детей личному, деловому, семейному этикету. Это не сложно, но, к сожалению, даже не все родители это знают и умеют, — сказал Гриб.

А как вам кажется, эти занятия необходимы?

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