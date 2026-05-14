Спасти 17-летнюю девушку, пострадавшую в ДТП в Элисте, не удалось

Прокуратура Калмыкии проводит проверку по факту происшествия.

15 мая около 21:55 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 77 по улице Клыкова. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

Следственным органом УМВД России по Элисте возбуждено уголовное дело. Кроме того, организована проверка, направленная на выявление причин случившегося. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

