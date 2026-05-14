16 мая, 09:45
Спасти 17-летнюю девушку, пострадавшую в ДТП в Элисте, не удалось

Прокуратура Калмыкии проводит проверку по факту происшествия.

15 мая около 21:55 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 77 по улице Клыкова. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

Следственным органом УМВД России по Элисте возбуждено уголовное дело. Кроме того, организована проверка, направленная на выявление причин случившегося. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

