В КалмГУ прошла встреча студентов с замглавы Росмолодёжи

Сегодня университет принял Дениса Аширова, статс-секретаря — заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Высокого гостя встречали калмыцкой песней, чаем и борцоками, а в фойе развернули экспозицию студенческих проектов. Ключевым моментом стал открытый микрофон, где учащиеся смогли задать вопросы о молодёжной политике, поддержке инициатив и развитии проектов. В разговоре также участвовали ректор Бадма Салаев, глава Агентства по делам молодёжи РК Камиль Маркеев, депутат ЭГС Николай Чумудов, председатель Совета «Движения Первых» Саглара Анханова, зампредседателя реготделения «Ассамблея народов России» Ревмира Шевкиева, студенческие лидеры и проректор Мингиян Надбитов. Завершилось мероприятие общей фотографией.

Видео и фото: КалмГУ им. Б. Б. Городовикова