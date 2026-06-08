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9 июня, 19:40
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Глава Калмыкии призвал объединить усилия после праймериз «Единой России»

Глава Калмыкии призвал объединить усилия после праймериз «Единой России»

В Калмыкии прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Участники подвели итоги предварительного голосования перед выборами в Государственную Думу. Республика показала один из самых высоких уровней конкуренции в стране — 13 человек на место. Победителями стали руководитель движения «Энергия развития» Михаил Богатов и ветеран СВО Николай Чумудов.

«Только объединив усилия, мы сможем оправдать доверие земляков и сделать Калмыкию сильнее»,—

сказал глава республики.

На конференции также провели ротацию состава совета и избрали делегатов от Калмыкии на съезд партии.

Фото:Официальный канал Главы Республики Калмыкия
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