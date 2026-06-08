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9 июня, 15:20
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В Калмыкии суд рассмотрит дело о ДТП с тяжёлым вредом здоровью

В Калмыкии суд рассмотрит дело о ДТП с тяжёлым вредом здоровью

Прокуратура Элисты утвердила обвинительное заключение по делу 68-летнего местного жителя. 23 сентября 2025 года водитель автомобиля «Лада Веста» на перекрёстке улиц Демченко и Николаева при повороте налево не уступил дорогу машине «Лада Приора», двигавшейся по главной. В результате столкновения пассажиру «Лады Приоры» причинён тяжкий вред здоровью. На автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд.

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