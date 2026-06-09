10 июня, 17:54
 30 °C
82,78
71,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 июня, 12:39
НовостиСобытие

Жителю Яшалтинского района грозит уголовная ответственность за угрозу убийством

Жителю Яшалтинского района грозит уголовная ответственность за угрозу убийством

В отделение полиции села Яшалта поступило сообщение, что в одном из домовладений мужчине требуется помощь. Прибывший наряд установил: 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанёс отцу телесные повреждения и угрожал убийством.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал. После проведения необходимых мероприятий дознавателем будут приняты процессуальные решения.

Фото: МВД Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия