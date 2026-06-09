Жителю Яшалтинского района грозит уголовная ответственность за угрозу убийством

В отделение полиции села Яшалта поступило сообщение, что в одном из домовладений мужчине требуется помощь. Прибывший наряд установил: 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанёс отцу телесные повреждения и угрожал убийством.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал. После проведения необходимых мероприятий дознавателем будут приняты процессуальные решения.

Фото: МВД Калмыкии