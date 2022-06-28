10 ноября, 14:54
Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков и Председатель регионального Избиркома Бембя Чужаев обсудили вопросы участия избирателей республики в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования в рамках подготовки к предстоящим выборам Президент
акже в ходе встречи Бату Хасиков дал положительную оценку работе организаторов прошедшей кампании – выборов в Народный хурал седьмого созыва и пожелал Избиркому успешной и плодотворной работы.Смотрите наши видео на YouTube!
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