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10 ноября, 14:56

Сотрудники биосферного заповедника «Чёрные Земли» поделились новыми кадрами фотоловушек под названием «Без очереди».

Сотрудники биосферного заповедника «Чёрные Земли» поделились новыми кадрами фотоловушек под названием «Без очереди».
На них запечатлены обычные будни обитателей охраняемой территории. Любопытно, что в жаркой полупустынной глуши заповедника на немногочисленных водопоях, животные утоляют жажду в порядке живой очереди. «Однако, нетерпеливая лиса, пришедшая к старой артезианской скважине, решила пройти без очереди, надеясь, что сайгаки её пропустят».

Что из этого вышло, смотрите на кадрах фотоловушки, установленных на заповедной территории.

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