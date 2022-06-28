Сотрудники биосферного заповедника «Чёрные Земли» поделились новыми кадрами фотоловушек под названием «Без очереди».

На них запечатлены обычные будни обитателей охраняемой территории. Любопытно, что в жаркой полупустынной глуши заповедника на немногочисленных водопоях, животные утоляют жажду в порядке живой очереди. «Однако, нетерпеливая лиса, пришедшая к старой артезианской скважине, решила пройти без очереди, надеясь, что сайгаки её пропустят».

Что из этого вышло, смотрите на кадрах фотоловушки, установленных на заповедной территории.