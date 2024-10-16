Сегодня в эфире радио Калмыкии слушайте передачу «Элистинский вальс.

Она посвящена Народной артистки России Валентины Ильцарановой. История одной песни». Вихри этого вальса - история нашего маленького города. Молодые строители, учителя, врачи, инженеры с задором и энтузиазмом возрождали свою степную столицу. Одним из немногих уцелевших тогда зданий был кинотеатр Родина. Именно он являлся центром культурной жизни молодежи. На сцене этого театра рождались новые имена служителей Мельпомены.

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