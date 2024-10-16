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17 октября, 13:42
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Сегодня в эфире радио Калмыкии слушайте передачу «Элистинский вальс.

Сегодня в эфире радио Калмыкии слушайте передачу «Элистинский вальс.

Она посвящена Народной артистки России Валентины Ильцарановой. История одной песни». Вихри этого вальса - история нашего маленького города. Молодые строители, учителя, врачи, инженеры с задором и энтузиазмом возрождали свою степную столицу. Одним из немногих уцелевших тогда зданий был кинотеатр Родина. Именно он являлся центром культурной жизни молодежи. На сцене этого театра рождались новые имена служителей Мельпомены.

Слушайте сегодня в 22 часа 10 минут в эфире радио России- Калмыкия передачу Савра Манджиева.

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