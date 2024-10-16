Делегация Калмыкии на Международном форуме «Россия - спортивная держава»

Сегодня в Уфе состоялась церемония открытия XII Международного форума «Россия – спортивная держава». В этом масштабном мероприятии участвуют министр спорта РК Константин Батыров, Денис Марилов и Мирослав Дятчин. Форум проводится под девизом «Спорт, семья, Россия». Делегаты из ста стран мира прибыли на форум. Здесь они обсудят актуальные вопросы развития отрасли, обменяются опытом и идеями.

Основной площадкой этого масштабного мероприятия станет Дворец борьбы, открытый к 450-летию столицы Башкирии. Здесь пройдет пленарное заседание форума, ожидается, что в нем примет участие Президент России Владимир Путин.

Видео: Минспорт России

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК