Мотоциклы уехали на фронт!

Наконец-то наши бойцы нашли свободное время и ненадолго вырвались с позиций в родную республику, чтобы получить мотоциклы и гуманитарную помощь, сообщает Народный фронт Калмыкии.

Этим летом мы по запросу бойцов объявляли сбор средств для покупки кроссовых мотоциклов. Самым первым на призыв откликнулся 14-ти летний парень Очир Бембетов. За ним подтянулись наши друзья-предприниматели Денис Касымов, Дмитрий Малозёмов и Рамиль Кужаев и перечислили денежные средства на покупку мотоциклов.

Парни с позывными «Шога», «Чёрный» и «Молодой» из отдельной 139-ой отдельной штурмовой бригады сообщили, что эти железные кони будут использованы с целью технической разведки, штурма вражеских позиций, эвакуации раненных, подвоза провианта и БК.

«Спектр использования транспорта достаточно широкий, а расцветка будет облегчать маскировку», - говорят бойцы.