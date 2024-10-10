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12 октября, 08:01
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Команды из Калмыкии заняли почетные места на Международных студенческих спортивных соревнованиях «Игры Каспия»

Команды из Калмыкии заняли почетные места на Международных студенческих спортивных соревнованиях «Игры Каспия»

С 7 по 12 октября в Астрахани проходили VII Международные студенческие спортивные соревнования «Игры Каспия».

В программу игр вошли: легкая атлетика, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, самбо, а также новые фиджитал-спортивные дисциплины: фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.

Недавно завершились соревнования по шахматам, наша команда завоевала почетное 2-е место.

До этого прошли соревнования по другим дисциплинам, где наши ребята отлично себя показали. Так шашисты из Калмыкии заняли 3-е место. Мужская сборная по волейболу - 3 место. По самбо нашу республику представлял Максим Кабутов, он занял 2-е место. В соревнованиях по гребле, Дмитрий Сюкиев занял серебро.

Фото: КалмГУ

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