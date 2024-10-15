15 медалей привезла сборная команда Калмыкии со Всероссийских соревнований

7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали в копилке наших спортсменов. В городе Салават Башкортостана прошли Всероссийские соревнования среди инвалидов. Это традиционный турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича и соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

23 сборные команды из 14 регионов приняли участие в этих состязаниях.

Сборную команду Калмыкии представляли воспитанники «Республиканской спортивно - адаптивной школы» тренера - преподавателя Чингиса Оникова.

Дантес Абушиев принес в копилку три золотые и одну бронзовую медаль. Также он выполнил норматив кандидата мастера спорта России по плаванию. Успешно выступили на соревнованиях Улана Шараева и Юлиана Бамбыкова, Даниил Нидеев и Алтана Близгарева.